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Son dakika: Galatasaray Ndiaye'yi resmen açıkladı

Galatasaray, Badou Ndiaye'nin Stoke City'ye transferi konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Hürriyet Haber
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Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Stoke City ile Badou Ndiaye'nin transferi için görüşmelere başladığını KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildirdi.

İşte yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcumuz Papa Alioune Ndiaye'nin Stoke City FC kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Son dakika: Galatasaray Ndiayeyi resmen açıkladı

Bu sezon başında 7,5 milyon avroya Osmanlıspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'de 17 maçta forma giydi ve 1 gole imza attı. 

 

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