Son dakika: Galatasaray Ndiaye'yi resmen açıkladı

Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Stoke City ile Badou Ndiaye'nin transferi için görüşmelere başladığını KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildirdi.
İşte yapılan açıklama:
Profesyonel futbolcumuz Papa Alioune Ndiaye'nin Stoke City FC kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bu sezon başında 7,5 milyon avroya Osmanlıspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'de 17 maçta forma giydi ve 1 gole imza attı.
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