Son dakika: Galatasaray Ndiaye transferini açıkladı
İSTANBUL (DHA) - Galatasaray Spor Kulübü, Badou N'Diaye'nin transferi konusunda Stoke City ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray, geçen sezon başında N'Diaye'yi Osmanlıspor'dan kadrosuna katmış ve daha sonra devre arasında Stoke City'e göndermişti.
Galatasaray resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:
Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye'nin geçici transferi konusunda kulübü Stoke City Football Club Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle