Son Dakika | Galatasaray Marcelo Saracchi'nin lisansını çıkarttı

Galatasaray, RB Leipzig'den transfer ettiği Marcelo Saracchi'nin lisansını çıkarttı.

Sarı kırmızı ekip, Martin Linnes ve Henry Onyekuru'nun ardından Marcelo Saracchi'nin de lisans krizini çözmüş oldu.

Yeni transferler, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde pazar günü oynanacak Yukatel Denizlispor maçında forma giyebilecek.



Henry Onyekuru ise hastalığı nedeniyle görev yapamayacak.

Öte yandan bir diğer yeni transfer Jesse Sekidika'nın lisansı henüz çıkartılamadı.







Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray - Real Madrid maçının özetini izliyoruz;









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