Son dakika: Galatasaray Lemina transferini KAP'a açıkladı
Galatasaray, Southampton Kulübü'nden Mario Rene Junior Lemina'yı kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.
Galatasaray, Southampton'dan Mario Lemina'yı bir yıllığına kiraladığını açıkladı.
Sarı kırmızılı ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı bir yıllığına kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Galatasaray'ın KAP'a gönderdiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina ve Kulübü Southampton Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 30.06.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 16.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."
LEMINA: "GALATASARAY'IN ADINI AVRUPA'DA TEKRAR DUYURMAZ ZAMANI GELDİ"
Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'dan bir yıllığına kiraladığı Mario Lemina, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Transferde emeği geçen herkese teşekkür eden Lemina, "Öncelikle Başkanımıza ve transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu sene elimizden gelenin en iyisini yapıp en üst seviyede mücadele edeceğiz. Galatasaray'ı hak ettiği yere taşıyacağız. Benim de gelişimle kadronun tamamlandığını düşünüyorum, Galatasaray'ın adını Avrupa'da yeniden duyurmanın zamanı geldi" dedi.
Transferi sonrasında taraftara da mesaj veren Gabonlu oyuncu, "Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, bana çok destek oldular ve buraya gelmemde önemli rol oynadılar. Ben de onlar için sahada elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
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