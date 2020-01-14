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Futbol
Haber Giriş: 14.01.2020 - 10:09,Son Güncelleme:/

Son Dakika Galatasaray Haberleri | Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

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Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde sıtma teşhisi konulan Henry Onyekuru'nun sıtmayı yendiği öğrenildi.

Spor Arena - Ali Naci Küçük | Sarı kırmızılı takımın yeni transferinden iyi haber geldi. Geçtiğimiz hafta konulan ‘sıtma’ teşhisi ile herkesi şoke eden ve ‘ölümden’ dönen Onyekuru, iyileşme sürecine girdi.

Hastanede yoğun tedavi altına alınan Onyekuru’nun yapılan son testleri herkesi sevindirdi. Onyekuru için yapılan son testlerde sıtmayı yendiği öğrenildi.

Hızla iyileşme sürecine giren Onyekuru’nun hafta sonuna kadar tedavi gördüğü hastaneden taburcu olacağı belirtildi.

Bu haber Galatasaray’da herkesi sevindirirken Onyekuru’nun da taburcu olduktan sonra önümüzdeki haftadan itibaren yavaş yavaş antrenmanlara başlayacağı ifade edildi.

Son Dakika Galatasaray Haberleri | Galatasaraya Onyekuru müjdesi

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Son Dakika Galatasaray Haberleri | Galatasaraya Onyekuru müjdesi

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