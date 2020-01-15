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Futbol
Haber Giriş: 15.01.2020 - 09:15,Son Güncelleme:/

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray istemiyor, Mbaye Diagne boşta kaldı

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Galatasaray'ın sezon başı Club Brugge’e 3.5 milyon Euro’ya kiraladığı Mbaye Diagne, büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Galatasaray’a dönmeye hazırlanan, ancak hocası Fatih Terim’den veto yiyen Diagne, şu sıralarda kara kara geleceğini düşünüyor.

Galatasaray’ın sezon başı bonuslarla birlikte 13 milyon Euro’ya transfer edip sezon başında Club Brugge’e 3.5 milyon Euro’ya kiraladığı Mbaye Diagne, büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

Belçika kulübünde kadro dışı kalınca Galatasaray’a dönmeye hazırlanan, ancak hocası Fatih Terim’den veto yiyen Diagne, şu sıralarda kara kara geleceğini düşünüyor. Brugge’ün kadroya geri almayı düşünmediği Senegalli golcü, bir an önce başka bir takıma transfer olmak istiyor. (Fanatik)

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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray istemiyor, Mbaye Diagne boşta kaldı

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