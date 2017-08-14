Son dakika: Galatasaray Feghouli'yi resmen duyurdu!

Galatasaray Sportif AŞ'nin KAP'a yaptığı açıklama şöyle;



"Profesyonel futbolcu Sofiane Feghouli ve kulübü West Ham United FC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.250.000 Euro net tutarında transfer bedeli ödenecektir.



Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 5 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 sezonu için 3.850.000 EUR net sabit transfer ücreti

2018-2019 sezonu için 3.850.000 EUR net sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için 3.850.000 EUR net sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için 3.850.000 EUR net sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için 3.850.000 EUR net sabit transfer ücreti Yukarıda bahsi geçen her bir sezon için;

Futbolcunun forma giyeceği onuncu resmi müsabakaya istinaden 75.000 Euro net, futbolcunun forma giyeceği yirminci resmi müsabakaya istinaden 75.000 Euro net ödeme yapılacaktır.



Buna ek olarak, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Şampiyonlar Ligi Grup aşamasına kalınan her bir sezon için 200.000 USD, UEFA Avrupa Ligi'nin kazanılacağı her sezon için de 100.000 USD başarı primi ödenecektir.