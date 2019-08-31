Son dakika: Galatasaray, Falcao transferini resmen duyurdu!
Galatasaray, KolombiyalÄ± golcÃ¼ futbolcu Radamel Falcao'nun transferi iÃ§in Monaco KulÃ¼bÃ¼ ve oyuncu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±duyurdu.Â
Galatasaray Sportif SÄ±nai ve Ticari YatÄ±rÄ±mlar AÅž'den Kamuyu AydÄ±nlatma Platformuna (KAP) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Profesyonel Futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate'nin kulÃ¼bÃ¼mÃ¼ze transferi konusunda futbolcu ve kulÃ¼bÃ¼ AS Monaco FC ile resmi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.Â
YARIN 14.30'DA Ä°STANBUL'DA
Falcao, AtatÃ¼rk HavalimanÄ± Genel HavacÄ±lÄ±k Terminali'ne gelecek. YarÄ±n saat 14:30'da Ä°stanbul'da olmasÄ± bekleniyor.
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Arjantin'in kÃ¶klÃ¼ kulÃ¼plerinden River Plate'te profesyonel kariyerine baÅŸlayan Falcao, 2009-2010 sezonunda Portekiz ekibi Porto'ya transfer olarak Avrupa kariyerine baÅŸladÄ±.
Falcao, Porto ile 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi, Portekiz Ligi ve Portekiz KupasÄ± sevinÃ§lerini yaÅŸadÄ±.Â
Ä°ki sezonluk Porto kariyerinden sonra Ä°spanyol ekibi Atletico Madrid formasÄ±nÄ± giymeye baÅŸlayan Falcao, burada geÃ§irdiÄŸi iki sezonda da UEFA SÃ¼per Kupa, UEFA Avrupa Ligi ve Ä°spanya Kral KupasÄ± zaferlerini tattÄ±.Â
Porto'dan sonra Atletico Madrid'de de UEFA Avrupa Ligi'nde kupayÄ± havaya kaldÄ±ran Falcao, bu baÅŸarÄ±yÄ± iki sezon Ã¼st Ã¼ste iki farklÄ± takÄ±mla yaÅŸadÄ±.Â
2013-2014 sezonunda FransÄ±z kulÃ¼bÃ¼ Monaco'nun kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Falcao, kiralÄ±k olarak Ä°ngiliz kulÃ¼pleri Manchester United ve Chelsea'de de forma giydi.Â
Son 3 sezonunu Monaco'da geÃ§iren ve FransÄ±z kulÃ¼bÃ¼ ile 2016-2017 sezonunda lig ÅŸampiyonluÄŸu sevinci de yaÅŸayan golcÃ¼ futbolcu, geÃ§tiÄŸimiz sezon Fransa 1. Futbol Ligi'nde oynadÄ±ÄŸÄ± 33 maÃ§ta 15 kez fileleri havalandÄ±rdÄ±.Â
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