Son Dakika | Galatasaray Erkan Süer'i kadrosuna kattı (Erkan Süer kimdir?) | Transfer Haberleri

Boluspor Kulübü, Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Açıklama şöyle;



"Kulübümüz, Profesyonel Futbolcumuz Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır. Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray A.Ş.'de başarılar dileriz. BOLUSPOR KULÜBÜ"



Galatasaray'la yol ayrımına gelen Nzonzi'nin performansı;





Erkan Süer kimdir?



2001 doğumlu olan Erkan Süer geçen sezon çıktığı 24 maçta 16 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Süreçte U19 Milli Takım kadrosuna çağrılan genç 1.80 boyundaki futbolcu bu sezon ise 7 maçta 8 gollük performans sergilemişti.

Galatasaray'a transfer olan Erkan Süer'den Boluspor'a veda mesajı:

"Öncelikle 5 yıl önce ilk kez formasını giydiğim ve profesyonelliğe geçtiğim Boluspor'a teşekkür ederim. Transferimde emeği geçen kulüp başkanımız Sayın Necip Çarıkçı'ya da sonsuz teşekkür ederim"