Son Dakika | Galatasaray, Emre Mor'un Olympiakos'a transferini açıkladı!
Galatasaray, sezon başında Celta Vigo'dan kiralanan Emre Mor'un Olympiakos ile anlaştığını açıkladı.
İşte Galatasaray'ın açıklaması;
"Profesyonel Futbolcu Emre Mor’un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Olympiakos FC. Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre, Olympiakos FC. Kulübü Şirketimize net 410.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 290.000 Euro sabit transfer ücreti Şirketimiz tarafından ödenecektir."
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