Son dakika! Galatasaray Diagne ile anlaştı
Galatasaray forvet transferinde beklenilen hamleyi yaptı. Sarı-kırmızılılar Kasımpaşa ile Mbaye Diagne transferinde anlaşma sağladı.
Galatasaray ilk yarının gol kralı için Kasımpaşa ile 12,8 milyon Euro bonservis bedeli ile el sıkıştı. Öte yandan Galatasaray, 2018-19 sezonu sonunda şampiyonluğa ulaşırsa Kasımpaşa'ya 500 bin Euro bonus ödeyecek.
Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısına 20 golle damga vuran futbolcunun transferinde sona geldi. Kasımpaşa 15 milyon Euro'dan pazarlığı açarken, sarı-kırmızılılar rakamı 12,8 milyon Euro'ya çekti. Sağlık kontrollerinden geçecek olan Diagne'nin kısa zaman içinde imza atması bekleniyor.
İLK HÜRRİYET DUYURMUŞTU
Hürriyet, gündeme damga vuran ve Galatasaray’ın kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Mbaye Diagne için yapılan ilk teması ve teknik direktör Fatih Terim’in Senegalli golcüyü ısrarla istediğini 24 ve 25 Ocak tarihinde yayımladığı haberlerle okuyucularına duyurmuştu
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