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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
30.01.2019 - 01:43, Son Güncelleme:

Son dakika! Galatasaray Diagne ile anlaştı

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Son dakika! Galatasaray Diagne ile anlaştı

Galatasaray forvet transferinde beklenilen hamleyi yaptı. Sarı-kırmızılılar Kasımpaşa ile Mbaye Diagne transferinde anlaşma sağladı.

Galatasaray ilk yarının gol kralı için Kasımpaşa ile 12,8 milyon Euro bonservis bedeli ile el sıkıştı. Öte yandan Galatasaray, 2018-19 sezonu sonunda şampiyonluğa ulaşırsa Kasımpaşa'ya 500 bin Euro bonus ödeyecek.

Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısına 20 golle damga vuran futbolcunun transferinde sona geldi. Kasımpaşa 15 milyon Euro'dan pazarlığı açarken, sarı-kırmızılılar rakamı 12,8 milyon Euro'ya çekti. Sağlık kontrollerinden geçecek olan Diagne'nin kısa zaman içinde imza atması bekleniyor.

Gomisten gece yarısı Diagne paylaşımı Galatasaray...
Gomis'ten gece yarısı Diagne paylaşımı! Galatasaray...

İLK HÜRRİYET DUYURMUŞTU

Hürriyet, gündeme damga vuran ve Galatasaray’ın kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Mbaye Diagne için yapılan ilk teması ve teknik direktör Fatih Terim’in Senegalli golcüyü ısrarla istediğini 24 ve 25 Ocak tarihinde yayımladığı haberlerle okuyucularına duyurmuştu

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