Son Dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den TFF'ye çağrı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yayıncı kuruluşun yayınında Hürriyet yazarı Güntekin Onay'ın sorularını yanıtladı.



Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



Galatasaray, Süper Kupa'dan bu yana, Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği başarılarla Türkiye'nin ve Galatasaray'ın adını tüm dünyaya adını duyurmuştur.



Emeğin bedelini ödemezseniz ki beIN Sports bir değer yaratıyor. Kesinlikle korsanla mücadele edilmeli

Geçen yıl 7 yaş grubunun 5'inde şampiyon olduk. Altınordu bir tanesinde, Trabzonspor bir tanesinde oldu. Bu vesileyle altyapı sorumlularımızı ve teknik ekibimizi gönülden kutluyorum. Bunlara saha yetmiyor. Türk futbolundaki en büyük sorun bu.

'FLORYA ALDIĞIMIZIN 5-6 KATI'

Kemerburgaz, Riva ve Florya yapışık 3 kardeş gibi. Florya'yı verdiğimiz bedelin üstünden aldık. Florya şu anda aldığımız değerinin 5-6 katı ancak bu alan bize yetmiyor. Bizim 8 alt yaş altyapı takımımız var.

İlk kez, çıplak gelirde artıya geçtik. Bu çok önemli, Galatasaray tarihinde yok. UEFA, 147 milyon Euro zarar etmemize rağmen bizimle 4 yıllık anlaşma yaptı. Yaş ortalaması 70 olan jüriye 2.5 saat sunum yaptık. Bizleri dinlerken tuvalete bile gitmediler.

'SİZ 100 YIL DEVLET DESTEĞİ ALACAKSINIZ, SONRA...'

Siz 100 yıl devlet desteği içinde varlık sahibi olacaksınız, sonra devlet destekliyor, nemalanıyor diye insanlara çatacaksınız. Böyle bir şey olmaz!

'BİR KULÜBÜMÜZ ÇIKIYOR, LİMİTİMİ ARTTIR DİYOR'

31 Aralık'ta TFF herkesin limitlerini açıkladı. 31 Aralık'tan sonra bir kulübümüz çıkıyor, 8 Ocak tarihinde tekrar başvuruyor, benim limitimi artır diyor. 33 milyon arttılıyor, o da yetmiyor. 17 Ocak'ta bir 26 milyonluk ek daha var.

O kulübe müthiş rahatlama getiriyor bu karar. Bir daha başvuruyorlar, o da esastan reddediliyor. 49 milyon TL ile puan silme, para cezası gibi cezalar erteleniyor..

'LAFLA ŞEFFAFLIK OLMAZ, TFF BUNUN CEVABINI VERSİN!'

İstanbul'daki bir diğer büyük kulübümüz de başvurdu, olmadı, karara saygı duyacağız dediler. Lafla şeffaflık olmaz. Ben dürüstüm demekle dürüst olunmaz. TFF bunun cevabını versin, TFF haksız, böyle bir arabesk tutum yok!

'GALATASARAY BUNU YAPSAYDI...'

Galatasaray bunu yapsaydı eğer TFF, tüm cezaları vermişti... Peki, neden diğer takımlar için bunlar uygulanmıyor?



