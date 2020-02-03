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Futbol
Haber Giriş: 03.02.2020 - 17:38,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıkladı! Mbaye Diagne...

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Son Dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıkladı! Mbaye Diagne...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Club Brugge'a kiraladıkları ancak Belçika'da kadro dışı kalan futbolcuları Mbaye Diagne hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a özel röportaj veren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Mbaye Diagne gerçeğini açıkladı.

Mustafa Cengiz, Belçika kulübünü suçladı ve şu sözleri kullandı;

''Club Brugge'a yakıştıramadım. Diagne'yi 1 ay antrenmanlara almıyor. Hem parasını ödemiyorsun, hem çöpe atıyorsun. Sen benim en değerli yatırımlarından birini böyle çöpe atamazsın! 15.5 milyon euroya yakın bedeli ödemek zorundasın. Yazıyı gönderdik, cevap bekliyoruz. Club Brugge bizi aldattı. Diagne 1 aydır Senegal'de. Futbolcuyu neredeyse ölüme mahkum ettiler.''

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