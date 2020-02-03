Son Dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıkladı! Mbaye Diagne...

beIN Sports'a özel röportaj veren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Mbaye Diagne gerçeğini açıkladı.

Mustafa Cengiz, Belçika kulübünü suçladı ve şu sözleri kullandı;

''Club Brugge'a yakıştıramadım. Diagne'yi 1 ay antrenmanlara almıyor. Hem parasını ödemiyorsun, hem çöpe atıyorsun. Sen benim en değerli yatırımlarından birini böyle çöpe atamazsın! 15.5 milyon euroya yakın bedeli ödemek zorundasın. Yazıyı gönderdik, cevap bekliyoruz. Club Brugge bizi aldattı. Diagne 1 aydır Senegal'de. Futbolcuyu neredeyse ölüme mahkum ettiler.''

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