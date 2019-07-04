Son dakika: Galatasaray, Recep Gül'ü Westerlo'ya kiraladı
Galatasaray, genç futbolcusu Recep Gül'ün sözleşmesinin 2 yıl uzatılarak Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandığını KAP'a bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Recep Gül'ün 2019-2020 sezonu için bedelsiz geçici transferi konusunda KVC Westerlo Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre 2019-2020 sezonu sonunda KVC Westerlo Kulübü'nün, 80.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmakta olup, ileride oyuncunun satışını gerçekleştirmesi halinde satış karının %35'lik kısmını şirketimize ödeyecektir."
"Profesyonel futbolcumuz Recep Gül'ün sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Oyuncu 2020-2021 sezonunda aylık net 4.000 TL maaş ve oynayacağı maçlarda net 20.000 TL galibiyet başı primi kazanacaktır."
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