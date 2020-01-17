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Haber Giriş: 17.01.2020 - 18:32,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Galatasaray, Atalay Babacan'ın sözleşmesini uzattı!

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Son Dakika | Galatasaray, Atalay Babacan'ın sözleşmesini uzattı!

Galatasaray, genç futbolcusu Atalay Babacan'ın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşması sezon sonunda bitecek 19 yaşındaki Atalay ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladı.

Denizlispor'dan 2013'te amatör olarak transfer edilen ve 2017'de profesyonel sözleşme imzalanan Atalay Babacan, A takımla 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

Son Dakika | Galatasaray, Atalay Babacanın sözleşmesini uzattı

Son Dakika | Galatasaray, Atalay Babacanın sözleşmesini uzattı

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Son Dakika | Galatasaray, Atalay Babacanın sözleşmesini uzattı

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