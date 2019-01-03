SON DAKİKA - Galatasaray'da ayrılık kesinleşti! Vedalaştı...
Galatasaray'da beklenen ayrılık... İşte o flaş gelişme...
Galatasaray'da Serdar Aziz'in bileti tamamen kesildi. Daha önce kadro dışı bırakılan Serdar Aziz, Florya'da takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Teknik Direktör Fatih Terim, Serdar Aziz ile birlikte yola devam etmeme kararını yönetime bildirdi. Yönetim de bu durumu milli oyuncuya iletti...
Galatasaray’da Serdar Aziz, Antalya kamp kadrosunda yer almayacak ve milli futbolcu satılacak.
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