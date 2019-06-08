Son dakika... Fransa maçı öncesi Milli Takım'da şok sakatlık!
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda bu akşam Fransa ile mücadele edecek. Milli Takım'dan bu maç öncesi kötü haber geldi.
Karşılaşma öncesi dün akşam yapılan idmanda yıldız isim sakatlık yaşadı. Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, dün akşam antrenmanda girdiği ikili taktik çalışmasında bileğinden sakatlandı ve antrenmanı terk etti.
Hakan Çalhanoğlu'nun bu karşılaşmada oynaması şüpheli gözüküyor.
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