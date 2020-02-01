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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2020 - 18:01,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Flamengo'dan Arda Turan için transfer açıklaması!

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Son Dakika | Flamengo'dan Arda Turan için transfer açıklaması!

Başakşehir'den ayrılan ve Süper Lig'de bir kulübe imza atmayan Arda Turan için Flamengo'dan açıklama geldi. Flamengo Başkan Yardımcısı Braz: "Arda Turan transferiyle ilgimiz yok. Avrupa'ya gittik ancak bunun nedeni Gabriel Barbosa transferiydi, Arda Turan gündemimizde değil." dedi.

Flamengo'nun başkan yardımcısı Marcos Braz, Arda Turan ile ilgilendikleri yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.

Marcos Braz, "Arda Turan transferiyle ilgimiz yok. Avrupa'ya gittik ancak bunun nedeni Gabriel Barbosa transferiydi, Arda Turan gündemimizde değil" şeklinde konuştu.

Arda Turan son olarak Medipol Başakşehir'de sezonun ilk yarısında 12 maçta forma giymiş gol ya da asist yapamamıştı.

Son Dakika | Flamengodan Arda Turan için transfer açıklaması

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