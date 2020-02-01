Son Dakika | Flamengo'dan Arda Turan için transfer açıklaması!

Flamengo'nun başkan yardımcısı Marcos Braz, Arda Turan ile ilgilendikleri yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.

Marcos Braz, "Arda Turan transferiyle ilgimiz yok. Avrupa'ya gittik ancak bunun nedeni Gabriel Barbosa transferiydi, Arda Turan gündemimizde değil" şeklinde konuştu.

Arda Turan son olarak Medipol Başakşehir'de sezonun ilk yarısında 12 maçta forma giymiş gol ya da asist yapamamıştı.





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