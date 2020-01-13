Son Dakika | Filenin Sultanları İstanbul'a geldi

Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesini kapan Filenin Sultanları İstanbul'a ayak basarken; oyuncularımızı havalimanında bando takımı karşıladı.

Kaptan Eda Erdem Dündar, "Olimpiyat vizesi aldığımız için çok mutluyuz. Karşılama için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ebrar Karakurt, "Büyük bir karşılama bekliyoruz. İlk maçtan sonra durumu düzelteceğimizi biliyorduk." dedi.



10. yıl marşı eşliğinde karşılaşama alanına geçildi

Milli voleybolcularımız, daha sonra kendilerini karşılamak için bekleyen topluluğun bulunduğu bölgeye hareket etti. Dış hatlar terminali çıkışında ay yıldızlı takımımızı yüzlerce kişi ve bando takımı marşlarla karşıladı.

Milli voleybolcularımızdan Cansu Özbay yaptığı açıklamada, "Böyle güzel bir şekilde karşılanmayı çok istiyorduk. Türk milletine armağan olsun. Bizi orada da çok destek oldular. Gerek mesajlarıyla gerek dualarıyla hep bizim yanımızda oldular ve bizi yalnız bırakmadılar." dedi.

İstanbul'a gelişinde elinde sembolik Tokyo Olimpiyat Oyunları biletini taşıyan Ebrar Karakurt ise, "İnşallah olimpiyatlar da bizim için çok güzel geçer. Çok gururlu, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Voleybol Federasyonu Danışmanı eski milli voleybolcu Neslihan Demir Güler ise, Bizim için çok önemli bir turnuvadaydı. 2012'den sonra belki oynamadım ama çok büyük heyecan yaşadık. Öldük öldük dirildik. Kızlarımız bize çok güzel heyecanlar yaşattılar. Şimdi Tokyo'yu bekliyoruz. İnşallah ordan da madalya ile döneriz. Halkımız bize Hollanda'da bize çok güzel destek oldu. Tabiri caizse 'Bize her yer Ankara' oldu." şeklinde konuştu.

Detaylar geliyor...