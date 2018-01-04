Son dakika... Fikret Orman'dan Cenk Tosun açıklaması

Dün akşam saatlerinde Londra'ya giden Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile bir araya gelen Everton Kulübü yöneticileri Cenk Tosun için daha önce verdikleri 25 milyon sterlin'lik bonservis bedeli teklifini 27 milyon sterlin'e yükseltince taraflar anlaşmaya vardı.

FİKRET ORMAN AÇIKLADI

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da, BeIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Cenk Tosun transferinde son aşamaya kadar geldik. Kulübümüz kadar oyuncularımızın menfaati de önemli. Hafta sonuna kadar netleşir" dedi.

Süper Lig'de verilen arada tatilini İngiltere'de geçiren ve iki kulüpten haber bekleyen Cenk Tosun'un hafta sonundan önce Everton için sağlık kontrolünden geçerek imza atması artık an meselesi...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferden sorumlu yönetici Umut Güner'le birlikte dün Domagoj Vida'nın imza töreni sonrasında İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmişti. Orman, BeIN SPORTS'ta yaptığı açıklamada oyuncu satışından ziyade takıma takviye yapmak için bu seyahati gerçekleştirdiğini dile getirmişti.

Orman, "Daha çok ara transfer için geldim. Bir iki tane görüşmemiz var. Oyuncu satmaktan ziyade daha çok takıma takviye için geldim. Şu an bitmiş, yapılmış bir şey yok. Uğraşıyoruz. Bizde transfer günlük olarak hareket etmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

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