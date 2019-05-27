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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
27.05.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Son dakika: Fikret Orman'dan resmi Abdullah Avcı harekatı

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Son dakika: Fikret Orman'dan resmi Abdullah Avcı harekatı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Abdullah Avcı için Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşecek.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getirmek için resmi hamlesini yapıyor. Başkan Fikret Orman, Abdullah Avcı ile görüşmek için başkan Gümüşdağ’dan izin isteyeceği kaydedildi.

Avcı'nın ismi bir süredir Beşiktaş ile anılıyordu. Orman, Gümüşdağ'dan olumlu yanıt alması durumunda başarılı teknik adamla masaya oturarak anlaşma zemini arayacak.

3 YILLIK TEKLİF! AVCI DA İSTİYOR

Teknik direktör konusunu bu hafta bitirmek isteyen Beşiktaş'ta son karar Abdullah Avcı oldu. Yarın yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından başarılı teknik adamla bu hafta görüşecek olan siyah-beyazlılar, Avcı'ya 3 yıllık kontrat teklifinde bulunacak. 

Beşiktaş'ta teknik direktör konusu çözüme kavuşuyor. Şenol Güneş'in görevini tamamlamasının ardından koltuğu yeni bir isme devretmek için çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılar, Abdullah Avcı'da karar kıldı. Tecrübeli çalıştırıcıyla birçok yönetici bireysel anlamda uzun süredir dirsek temasında. Ancak şu ana kadar resmi teklifte bulunmayan Beşiktaş, bu hafta yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından Abdullah Avcı'ya resmi teklifini yapacak. Takımı Avcı'ya emanet etmek isteyen yönetim, tecrübeli teknik adama 3 yıllık kontrat imzalatmayı planlıyor. Bilindiği gibi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın yanı sıra, birçok siyah-beyazlı yöneticinin Abdullah Avcı'yla yakın dostluğu bulunuyor. Avcı da, yönetim kurulunu yakından tanıdığı Beşiktaş'a gelmek istiyor. 

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Merakla bekleniyordu Abdullah Avcıdan flaş karar...
Merakla bekleniyordu! Abdullah Avcı'dan flaş karar...

Abdullah Avcı ligin son haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından transfer iddialarına bu yanıtları vermişti...

Abdullah Avcı transfer iddiaları cevap verdiSüper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi.
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