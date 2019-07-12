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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.07.2019 - 18:07, Son Güncelleme:

Son dakika: Fernando Reges resmen Sevilla'da!

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Son dakika: Fernando Reges resmen Sevilla'da!

Galatasaray Kulübü, Fernando Reges'in Sevilla'ya transfer olduğunu resmen açıkladı. Anlaşmaya göre Sevilla, Galatasaray'a 4.5 milyon Euro transfer bedeli ödeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcumuz Fernando Francisco Reges'in transferi konusunda Sevilla Football Club S.A.D.  ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club S.A.D. Şirketimize net 4.500.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir.

Fernando Reges, yeni kulübü Sevilla'nın düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Bu harika kulüpte bulunmaktan dolayı çok mutluyum. En iyi performansımı vermek için çok çalışmak zorundayım ve bunu her gün yapacağım. Burada diğer takımlarla çok iyi tecrübelerim yok ama Sevilla oyuncusu olarak maksimumumu sahaya yansıtmayı düşünüyorum."

"Oyuncularla konuşma şansım oldu. Sevilla'da beklenti çok yüksek ve bu beklentiyi karşılamak için mümkün olduğunca çok çalışmamız gerekiyor. Şu an iyi durumdayım, günlerdir çalışıyorum; ama yüzde yüz formda olmam için biraz zaman gerek."

"Monchi'ye buradan teşekkür etmek istiyorum. Buraya gelmem için çok çalıştı"

MONCHI: "TÜRKLER ZORLUK ÇIKARDI"

Sevilla Sportif Direktörü Monchi ise, "Oyuncunun isteği, yönetim kurulunun ve başkanın çabası neticesinde bu transfer oldu. Çok zor bir müzakere oldu çünkü Galatasaray onu bırakmak istemiyordu. Oyuncunun isteği burada belirleyici oldu. Türkler kararlarında epey ısrarcı oldular; çok önemli bir oyuncuydu ve işleri zorlaştırmaları mantıklı ve normal bir hareketti. Bizi düşünmeye sevk eden zamanlar oldu. Son günlerdeki gelişmeler sonunda ise her şey netleşti." şeklinde konuştu.



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