Son dakika: Fernandao'nun cezası belli oldu!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli Fernandao'ya 2 maç ceza verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasında taraftarlara yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle sarı-lacivertli futbolcu Jose Fernandao'ya 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi. Fernandao, Beşiktaş (kupa) ve Teleset Mobilya Akhisarspor (lig) maçlarında forma giyemeyecek.
PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA'nın, 25.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir."
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