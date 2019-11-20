Son dakika: Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi ve Max Kruse'den kötü haber!
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ve Max Kruse, Yeni Malatyaspor maçında yer alamayacak.
Sakatlıkları düzelmeyen Vedat Muriqi ve Max Kruse, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.
beINSPORTS'un haberine göre iki yıldız futbolcu, Malatya deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacak.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle