Son dakika... Fenerbahçe'ye Max Kruse'den kötü haber!
Pazartesi günü çıktığı antrenmanda kasığında ağrı hisseden ve 3 gün üst üste özel programla salonda çalışan Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Max Kruse’nin, Denizlispor maçı kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.
Spor Arena Özel Haber | Süleyman ARAT
Max Kruse'nin risk edilmeyerek Denizlispor maçını pas geçeceği öğrenildi.
Bilindiği gibi Pazartesi antrenmanını yarıda bırakan Alman yıldız, Çarşamba ve Perşembe günü yapılan antrenmanlara çıkmanış ve dün ise hafif bir antrenman gerçekleştirmişti.
Bu sabah yapılan antrenmanda da ağrıları tekrar nüksettiği için çalışmada yer almamıştı.
Max Kruse, Denizli'ye götürülmeyecek ve tedavisine İstanbul’da devam edilecek.
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'yi yakından tanıyalım...
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