Son Dakika: Fenerbahçe'ye bir ÅŸok daha! De Colo...
FenerbahÃ§e Beko, yÄ±ldÄ±z oyun kurucu Nando De Colo'nun bu akÅŸamki Khimki karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda forma giymeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
FenerbahÃ§e Beko'da sakatlar kervanÄ±na FransÄ±z oyun kurucu NandoÂDe Colo da katÄ±ldÄ±. YÄ±ldÄ±z oyuncu bu akÅŸam oynanacak Khimki mÃ¼cadelesinde forma giyemeyecek.
Resmi aÃ§Ä±klama ÅŸÃ¶yle;
"Oyuncumuz Nando De Coloâ€™nun saÄŸlÄ±k durumu, bugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z idmanÄ±n ardÄ±ndan tekrar deÄŸerlendirilmiÅŸ ve sporcumuzun bu akÅŸamki maÃ§ kadrosunda yer almamasÄ±na karar verilmiÅŸtir."
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