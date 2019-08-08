Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka sabaha karşı İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü ve prensipte anlaştığı Zanka bu sabah 04:30'da İsatnbul'a geldi.
Fenerbahçe'in transfer görüşmelerini sürdürdüğü Danimarkalı futbolcu Zanka İstanbul'a geldi.
İstanbu Havalimanı'na gelen Zanka'yı Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Damien Comolli karşıladı.
Sabaha karşı 04.30'da İstanbul'a inen Zanka'ya havalimanında bulunan taraftarlar ilgi gösterirken 29 yaşındaki futbolcu daha sonra özel araçla alandan ayrıldı.
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