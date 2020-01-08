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Haber Giriş: 08.01.2020 - 14:05,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette İstanbul'da

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Son Dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette İstanbul'da

Almanya Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Gineli savunmacı Simon Falette İstanbul'a geldi.

Adil Rami ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Alman kulübünde süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Falette'i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.

Simon Falette kimdir ve hangi takımlarda oynadı
Simon Falette kimdir ve hangi takımlarda oynadı?

Yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlanınca 27 yaşındaki stoper İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolü ve imzanın ardından Falette'in Antalya kampına yetiştirilmesi bekleniyor.

Süleyman Arat aktarıyor: Fenerbahçe'de tek eksik Emre BelözoğluSezonun 2. yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. İstanbul'daki uçakların kalkmaması nedeniyle kaptan Emre Belözoğlu kampa gecikmeli olarak katılıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal ise sarı-lacivertli oyuncularla tek tek ilgileniyor. Yanal, sabah çalışmasında da Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo ile özel olarak ilgilendi. Muhabirimiz Süleyman Arat Fenerbahçe'nin Antalya kampından aktardı...
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Son Dakika | Fenerbahçenin yeni transferi Simon Falette İstanbulda

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