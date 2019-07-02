Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse İstanbul'da
Fenerbahçe’nin yeni transferi Max Kruse'yi taşıyan uçak İstanbul'a geldi.
Sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesinde kadrosunu kuvvetlendirme çalışmaları kapsamında bu sezon yaptığı ilk önemli transfer olan 31 yaşındaki Alman futbolcu, akşam saatlerine doğru İstanbul Havalimanı'na indi.
Kulüp görevlilerinin karşıladığı Kruse, genel havacılıktan özel araçla ayrıldı.
Kadıköy'ün yeni golcüsünü tanıyalım;
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