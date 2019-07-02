Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi bugün İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde transferini açıkladığı yeni 10 numarası Max Kruse, bugün İstanbul’a geliyor.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, İstanbul'a geliyor. Instagram hesabından paylaşım yapan Alman yıldız bugün İstanbul'da olacağını ifade etti.
Geçtiğimiz günlerde transferi açıklanan yıldız oyuncu, bugün sarı lacivertlilerle birlikte çalışmalara başlayacak.
1 Temmuz'da topbaşı yapan ve yeni sezonun hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de yeni transferler Allahyar Sayyadmanesh ile Murat Sağlam da çalışmalara katıldı.
İşte oyuncunun yaptığı paylaşımlar;
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