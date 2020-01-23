Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Moses, Inter'de
Inter, Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Victor Moses'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe, TFF'ye yaptığı bilgilendirmede Victor Moses'in karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşme fesih yoluna gidildiğini bildirdi.
Fenerbahçe'den yıllık 3.2 milyon euro maaş alan Victor Moses, Inter'in dün akşamki takım yemeğine katıldı.
Fenerbahçe'nin fesih açıklamasının ardından Inter, Victor Moses'i 10 milyon euro satın alma opsiyonu ile kadrosuna kattığını açıkladı.
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