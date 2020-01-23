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Futbol
Haber Giriş: 23.01.2020 - 18:07,Son Güncelleme:/

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Moses, Inter'de

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Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Moses, Inter'de

Inter, Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Victor Moses'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe, TFF'ye yaptığı bilgilendirmede Victor Moses'in karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşme fesih yoluna gidildiğini bildirdi.

Fenerbahçe'den yıllık 3.2 milyon euro maaş alan Victor Moses, Inter'in dün akşamki takım yemeğine katıldı.

Fenerbahçe'nin fesih açıklamasının ardından Inter, Victor Moses'i 10 milyon euro satın alma opsiyonu ile kadrosuna kattığını açıkladı.

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçenin sözleşmesini feshettiği Moses, Interde

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçenin sözleşmesini feshettiği Moses, Interde

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