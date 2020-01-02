Son Dakika | Fenerbahçe'nin Simon Kjaer transferini duyurdular!

Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran transfer gelişmesi... Adil Rami'nin istenen performansı verememesi, Zanka'dan da beklenen verimin alınamaması sonrası Fenerbahçe savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

İtalyan basınının iddiasına göre Fenerbahçe, Simon Kjaer'i ara transfer döneminde takıma kazandırmak için harekete geçti.

Sezon başında Skrtel'in yerine transfer olduğu Atalanta'da sadece 6 maçta forma giyen Kjaer'in de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Haberde sarı-lacivertlilerin, 31 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği belirtildi.



Ariel Ortega'dan klas vuruş;





KJAER'İN SAKATLIĞI VAR MI?

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Kjaer'in sakatlığının olmadığını ve oynamama sebebinin ise tamamen teknik bir karar olduğunu belirtti. İtalyan teknik adam, "Kjaer harika bir futbolcu. Ancak oyun tarzımıza uyum sağlama konusunda zor zaman geçiriyor. Bu yüzden kadroda yok." diye konuştu.

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