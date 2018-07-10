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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
10.07.2018 - 22:33, Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe'nin iki transferi açıklandı

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Son dakika: Fenerbahçe'nin iki transferi açıklandı

Altınordu Kulübü, genç oyuncuları Barış Alıcı ve Berke Özer'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertliler kadrolarını genç yeteneklerle donatıyor. Fenerbahçe, İzmir'in Altınordu Kulübü'nden Barış Alıcı ve Berke Özer'i renklerine kattı. Altınordu, resmi sosyal medya kanallarından transferin gerçekleştiğini duyurdu. 

Altınordu Kulübü, Berke Özer ve Barış Alıcı'nın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı ve iki futbolcuya veda etti.

Altınordu Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin fotoğrafı bulunurken, "Evlatlarımız Berke Özer ve Barış Alıcı'nın Fenerbahçe'ye transferleri hayırlı olsun" notu düşüldü.

Fenerbahçe Kulübü, Barış Alıcı ve Berke Özer'in transferi konusunda oyuncular ve kulüp ile prensip anlaşmasına varmıştı.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon 31 maça çıkan Barış Alıcı, 10 gol attı ve 10 golün de hazırlayıcısı oldu. Genç file bekçisi Berke Özer ise takımının formasını 7 maçta terletti.

21 yaşındaki orta saha Barış Alıcı ve 18 yaşındaki kaleci Berke Özer, önümüzdeki sezondan itibaren sarı-lacivertli forma ile kariyerini sürdürecek.

Son dakika: Fenerbahçenin iki transferi açıklandı

F.BAHÇE DE AÇIKLADI

Fenerbahçe Kulübü, Altınordu'da forma giyen Berke Özer ve Barış Alıcı ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada genç file bekçisi Berke Özer ve genç orta saha oyuncusu Barış Alıcı'nın bu sezondan itibaren sarı lacivertli formayı giyeceği kaydedildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: "Kulübümüz, Altınordu'da forma giyen Berke Özer ve Barış Alıcı'yı renklerine bağladı. A milli takıma kadar yükselmiş 2000 doğumlu kaleci Berke Özer ve 1997 doğumlu genç milli takım oyuncusu Barış Alıcı yeni sezondan itibaren "Çubuklu" formamızın başarısı için ter dökecekler. Berke ve Barış'a Fenerbahçe Ailesi'ne hoş geldiniz diyor, nice başarılar, zaferler ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz."

COCU: "KULÜBÜMÜZE 2 YETENEKLİ GENÇ OYUNCU KATIYOR OLMAK ÇOK GÜZEL"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, iki yeni transfer hakkında, "Kulübümüze 2 yetenekli genç oyuncu katıyor olmak çok güzel. Üzerinde çalıştığımız en önemli konulardan birisi, önümüzdeki yıllarda kulübümüze hizmet edecek potansiyeli yüksek genç oyuncuları buraya getirmek" dedi.

BERKE ÖZER: TARİF EDİLEMEZ DUYGULAR YAŞIYORUM

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığını açıkladığı Berke Özer ve Barış Alıcı, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yaptı.

Genç file bekçisi Berke Özer, her zaman hayallerinin peşine düştüğünün altını çizerek, "Çocukken mahalle arasında Engin olan, Rüştü - Volkan olan o küçük çocuğum ben. Hep hayallerinin peşinden koşan... Ve bugün artık hayatımda yepyeni bir dönem başlıyor. Futbolun Robert Koleji Altınordu'dan mezun olup, okul defterime karakalemle logosunu ezbere çizdiğim Fenerbahçe'deyim. Tarif edilemez duygular yaşıyorum. Ne yazsan, ne söylesem bilemiyorum. Bir iki kelimeden sonra aklıma hep hayallerinin peşinden koşan Fenerbahçeli o küçük çocuk geliyor. Galiba susmak en güzeli. Üzerimde büyük emekleri olan başta başkanım Seyit Mehmet Özkan olmak üzere herkese ama herkese çok teşekkür ederim. Ve Fenerbahçe... Göğsümde armanın ne kadar değerli olduğunu o küçük çocuk gibi hiçbir zaman aklımdan çıkarmayacağım" ifadelerini kullandı.


ALICI: "BU FORMAYI DAHA ÖNCE KİMLERİN GİYDİĞİNİ ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Barış Alıcı ise Altınordu'nun kariyerindeki öneminden bahsederek, "Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Berke Özer ve ben, bu toprakların çocuklarına güvenen, onlara fırsat eşitliği yaratan bir kulüpte büyüdük. Altınordu'da 'yetiştirme' işinin ne zor olduğunu göstermek için her çocuğun odasında, sorumlu olduğu bir çiçek vardır. İşte bizler, o çiçek çocuklarıyız. Değer bilen... Sorumlu...
Çalışkan... Vefalı... Fenerbahçe taraftarının şunu çok iyi bilmesini isterim ki; bu formayı daha önce kimlerin giydiğini asla unutmayacağım ve her zaman daha iyisi için çabalayacağım" dedi.

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