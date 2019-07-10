Son Dakika: Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues'in İstanbul'a geliş tarihi
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski futbolcusu Garry Rodrigues'e kavuşuyor. Sarı kırmızılı ekipte gösterdiği performansla adından söz ettiren başarılı kanat oyuncusunun İstanbul'a geliş tarihi de netleşti.
Fenerbahçe kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Garry Rodrigues'e kavuşuyor... Sarı-Lacivertliler ile her konuda anlaşma sağlayan yıldız futbolcu, özel işlerinin olması nedeniyle İstanbul'a gelişini ertelemişti.
YANAL ÇOK İSTEDİ
Takvim'in haberine göre; özel işlerini halleden Rodrigues'in yarın akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2 yıllık kiralık sözleşmeye imza atacak olan 29 yaşındaki futbolcu ardından Topuk Yaylası'na geçecek.
Rodrigues, Ersun Yanal'ın en çok istediği isimlerden biriydi.
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