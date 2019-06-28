Son Dakika: Fenerbahçe'den transferde Gomis bombası! İstanbul'da görüşme...
Yüksek verim alınabilecek bir golcüyü takıma dahil etmek isteyen sarı lacivertliler, bu doğrultuda daha önce Süper Lig’de gol krallığı yaşamış Gomis’i radarına aldı. Comolli konuyla ilgili, “Gomis benim arkadaşım. İstanbul’dayken görüşüyoruz” dedi.
Fenerbahçe'de transferde Bafetimbi Gomis bombası patladı... Önümüzdeki sezon yüksek verim alınabilecek bir golcü arayışında olan sarı lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray’ın 33 yaşındaki eski yıldızı Gomis dün İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, yöneticilerle birlikte olan sportif direktör Damien Comolli yaptığı açıklamada “Gomis benim arkadaşım. Onunla İstanbul’a geldiği zaman zaten görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.
Kariyerinde St.Etinne, Lyon, Swansea ve Marsilya gibi önemli takımlarda forma giyen Gomis, 2017’de 2,5 milyon Euro bedelle Swansea’den G.Saray’ın yolunu tuttu.
Süper Lig’de dikkat çekici bir performans sergileyen Fransız yıldız, 29 golle gol kralı olurken, sarı kırmızılılarda forma giydiği toplamda 42 maçta 32 gol attı. Gomis, geçen sezonun başında ise Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal’in yolunu tuttu.
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