Son dakika... Fenerbahçe'den Miha Zajc açıklaması
Fenerbahçe, Miha Zajc’ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncumuz Miha Zajc'ın sakatlığıyla ilgili çeşitli medya kuruluşlarında gerçeği yansıtmayan haberler sebebiyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
Oyuncumuzun planlanan tedavisi doğrultusunda sahalara dönüşü 6 - 8 hafta olacaktır. Belirttiğimiz sürenin dışında kamuoyunda yer alan spekülatif iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur."
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