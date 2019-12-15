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Futbol
15.12.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Son dakika... Fenerbahçe'den Miha Zajc açıklaması

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Son dakika... Fenerbahçe'den Miha Zajc açıklaması

Fenerbahçe, Miha Zajc’ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Miha Zajc'ın sakatlığıyla ilgili çeşitli medya kuruluşlarında gerçeği yansıtmayan haberler sebebiyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Oyuncumuzun planlanan tedavisi doğrultusunda sahalara dönüşü 6 - 8 hafta olacaktır. Belirttiğimiz sürenin dışında kamuoyunda yer alan spekülatif iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur."

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