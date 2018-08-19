Son dakika... Fenerbahçe'den KAP'a Giuliano açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Giuliano'nun transferi için Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr FC ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
İşte KAP'a yapılan açıklama;
Profesyonel futbolcumuz Giuliano Victor de Paula'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr FC'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Giuliano'nun transferi için bu ifadeleri kullanmıştı...
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