Son Dakika: Fenerbahçe'den Fernandinho bombası!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Fenerbahçe'den Fernandinho bombası!
GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'den Fernandinho bombası!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
07.08.2019 - 09:06, Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'den Fernandinho bombası!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Fenerbahçe'den Fernandinho bombası!

Fenerbahçe'de transferde hareketli günler. Sarı lacivertlilerin son olarak Manchester City forması giyen Fernandinho için düğmeye bastığı iddia edildi. İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberi...

Sarı-lacivertliler, tam 6 yıldır Manchester City forması giyen ve takımın önceki sezonlarda vazgeçilmezleri arasında yer alan Fernandinho için düğmeye bastı..

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Brezilyalı futbolcunun menajeri ile görüştüğü iddia edilirken, kısa süre içinde Manchester City'nin de kapısının çalınacağı öğrenildi.

İngiltere'deki ikili ilişkilerini kullanan Comolli'nin bu transferde somut adımlar atabileceği belirtildi.

Fenerbahçe transfer haberleri | Zanka ve Kolarov’da işlem tamam
Fenerbahçe transfer haberleri | Zanka ve Kolarov’da işlem tamam

ADA'DA ŞANSI YOK!

Manchester City'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği Fernandinho için tüm şartları zorlayacak olan Fenerbahçe, yıldız futbolcuya reddedemeyeceği bir teklif sunacak.

Kulüplerin bonservis bedeli konusunda anlaşması halinde 34 yaşındaki Sambacı'nın Fenerbahçe forması giymeye yakın olduğu ifade edildi.

Kariyerinde Atletico Paranaense, Shakhtar Donetsk ve Manchester City formaları giyen Fernandinho'nun; Atletico Madrid'den 80 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Rodri'nin ardından Manchester City'de forma şansı azaldı..

KUPA CANAVARI

Brezilya milli takımı ile son copa amerika'da mutlu sona ulaşan Fernandinho, kulüpler bazında da birçok kupa kazandı.

FERNANDİNHO KİMDİR?

Doğum tarihi: 04.05.1985
Ülke: Brezilya Pozisyon: Ön libero Boy: 1.79 Oynadığı takımlar: Atletico Paranaense, Shakhtar Donetsk, Manchester City.

Son Dakika: Fenerbahçeden Fernandinho bombası

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Rienstra, Kayseri'ye geldi! | Transfer haberleri...
Valbuena: Fenerbahçe forması olmadan asla...
Umut Meraş kimdir? Hangi takımlarda oynadı?
Son Dakika: Fenerbahçe'den Fernandinho bombası!