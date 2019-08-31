Son Dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Yassine Benzia resmen Olympiakos'ta
Olympiakos, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Yassine Benzia'yı kadrosuna kattı.
Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Yassine Benzia'yı Fransa ekibi Lille’den satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.
Geçen sezon Lille takımından sarı lacivertli ekibe transfer olan Benzia, ilk dönemlerinde yaptığı olumlu katkıya rağmen sezonun devamında kötü bir performans çizmişti.
Fenerbahçe'nin listesindeki en önemli isim; Luiz Gustavo
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