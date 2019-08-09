Son Dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Neustadter Dinamo Moskova'da
Feneerbahçe ile sözleşmesi sona eren Neustadter, yeni takımına imza attı.
Feneerbahçe ile sözleşmesi sona eren Neustadter, Rus ekibi Dinamo Moskova'ya transfer oldu.
Roman Neustadter, Moskova'da düzenlenen imza töreniyle kendisini mavi beyazlı ekipli takıma bağlayan sözleşmeye imza attı.
Rus futbolcu, ülkesine döndüğü için mutlu olduğunu ifade etti. Neustadter, Fenerbahçe formasını iki sezon boyunca terletmişti.
Zaman zaman taraftarın tepkisine maruz kalan Rus futbolcunun adı Süper Lig'in diğer takımlarıyla da anılıyordu.
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