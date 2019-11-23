Son Dakika: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ardından Mevlüt Erdinç depremi!
Fenerbahçe'ye Malatyaspor maçı öncesi Mevlüt Erdinç'ten kötü haber geldi. Sarı lacivertliler Vedat Muriqi ile birlikte Mevlüt'ten yararlanamayacak.
Fenerbahçe'ye Malatyaspor maçı öncesi kötü haber...
Antrenmanda bacağının alt kısmında ağrı hisseden Mevlüt Erdinç'in çekilen MR'ı sonrasında sol bacak alt adelesinde kısmı yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.
Fenerbahçe'nin kafilesi şöyle;
Altay, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Rami, Murat, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Ferdi, Alper, Dirar, Deniz, Rodrigues, Moses
Sarı lacivertli ekipte Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'in yokluğunda Moses'ın forvet bölgesinde oynaması bekleniyor.
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