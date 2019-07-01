Son Dakika: Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Ve Kjaer...
Transfere hız veren sarı lacivertliler, eski yıldızı için beklenen hamleyi yapıyor. İşte Fenerbahçe'nin Kjaer hamlesinin detayları...
Fenerbahçe'de Martin Skrtel ile rakamda anlaşma sağlanamaması sarı lacivertlileri diğer alternatiflere yöneltti.
Sarı lacivertliler bu doğrultuda eski yıldızına kancayı taktı. Savunma için adı geçen futbolcular arasında yer alan Simon Kjaer’e teklif yapılıp yapılmayacağını Sevilla Kulübü’nün tutumu belirleyecek.
İspanyol ekibi iki yıl önce Fenerbahçe’den 12.5 milyon Euro’ya aldığı Danimarkalı stoperi kiralamayı kabul ederse, transferi için harekete geçilecek.
Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Luiz Gustavo;
Fenerbahçeli taraftarlar Simon Kjaer'in transferini çok istiyor. Sosyal medyada bu yönde çok sayıda mesaj paylaşılıyor...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle