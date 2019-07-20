Son Dakika: Fenerbahçe'de transfer | Eljif Elmas bavulunu topladı, arkadaşlarıyla vedalaştı
Fenerbahçe'de Eljif Elmas gelişmesi yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin genç yıldızı Napoli'yle anlaşmaya vardı. Eljif valizlerini toplarayak takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.
Avrupa’nın devlerini peşine taktı. Her gün hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu yaz transfer gündemini en çok meşgul eden Eljif Elmas, sonunda Napoli ile anlaşmaya varmıştı. Günlerdir gerçekleşmesi beklenen sezonun en önemli transferi artık resmen bitiyor.
19 yaşındaki orta saha oyuncusu, son günlerde takımdan ayrı çalışıyordu. Eljif Elmas, arkadaşlarıyla vedalaştı.
Valizlerini toplayan Makedon futbolcu, iki gün içinde soluğu Napoli’de alacak. Eljif Elmas, İtalyan ekibi tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 5 senelik sözleşmeye imza atacak.
Bu transferden Fenerbahçe’nin kasasına girecek olan 18 milyon Euro, kulüp rekoru olacak. Sarı- Lacivertliler, resmi açıklamanın ardından transfer çalışmalarında gaza basacak.
100 KATI RAKAMA...
17 yaşında F.Bahçe'ye ayak basan Eljif Elmas, Makedon ekibi Rabotnicki'den 2017'de 180 bin Euro'ya transfer edilmişti. 15 milyon + 3 milyon Euro'ya Napoli'ye transfer olması beklenen Eljif, 2 yıl içinde tam 100 katı değer kazanarak takımdan ayrılacak.
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