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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.07.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'de transfer | Eljif Elmas bavulunu topladı, arkadaşlarıyla vedalaştı

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Son Dakika: Fenerbahçe'de transfer | Eljif Elmas bavulunu topladı, arkadaşlarıyla vedalaştı

Fenerbahçe'de Eljif Elmas gelişmesi yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin genç yıldızı Napoli'yle anlaşmaya vardı. Eljif valizlerini toplarayak takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Avrupa’nın devlerini peşine taktı. Her gün hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu yaz transfer gündemini en çok meşgul eden Eljif Elmas, sonunda Napoli ile anlaşmaya varmıştı. Günlerdir gerçekleşmesi beklenen sezonun en önemli transferi artık resmen bitiyor.

19 yaşındaki orta saha oyuncusu, son günlerde takımdan ayrı çalışıyordu. Eljif Elmas, arkadaşlarıyla vedalaştı.

Valizlerini toplayan Makedon futbolcu, iki gün içinde soluğu Napoli’de alacak. Eljif Elmas, İtalyan ekibi tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 5 senelik sözleşmeye imza atacak.

Bu transferden Fenerbahçe’nin kasasına girecek olan 18 milyon Euro, kulüp rekoru olacak. Sarı- Lacivertliler, resmi açıklamanın ardından transfer çalışmalarında gaza basacak.

100 KATI RAKAMA...

17 yaşında F.Bahçe'ye ayak basan Eljif Elmas, Makedon ekibi Rabotnicki'den 2017'de 180 bin Euro'ya transfer edilmişti. 15 milyon + 3 milyon Euro'ya Napoli'ye transfer olması beklenen Eljif, 2 yıl içinde tam 100 katı değer kazanarak takımdan ayrılacak. 

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Son Dakika: Fenerbahçede transfer | Eljif Elmas bavulunu topladı, arkadaşlarıyla vedalaştı

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