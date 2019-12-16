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Futbol
16.12.2019 - 01:10, Son Güncelleme:

Son dakika! Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sezonu kapattı!

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Son dakika! Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sezonu kapattı!

Fenerbahçe, Sivasspor maçında sakatlanan Sadık Çiftpınar'ın ön çapraz bağlarının koptuğunu açıkladı.

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'ın yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edilmiş ve tedavisi için gerekli planlamalar yapılmıştır.

2019-2020 Cemil Usta Sezonunu kapatan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'a geçmiş olsun der, sağlığına bir an önce kavuşmasını dileriz.

SEZONU KAPATTI MI?

Ön çapraz bağları kopan Sadık Çiftpınar'ın en az 6-7 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sadık, bu sakatlıkla beraber sezonu kapattı.

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