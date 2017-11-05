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Son dakika... Fenerbahçe'de Mehmet Topal kadro dışı kaldı

Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların faturası tecrübeli oyuncu Mehmet Topal'a kesildi.

Ahmet ERCANLAR
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Fenerbahçe’de hafta içinde Kocaman ile ilgili çıkan olumsuz haberler ve üst üste gelen başarısız sonuçların ilk faturası Mehmet Topal’a kesildi. Topal sezon başından beri kötü bir performans sergilerken oynayamadığı için Kocaman’a tepkili olduğu öğrenildi. Bunu davranışlarına da yansıtan milli oyuncu süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Bu arada Aykut Kocaman’ın da yakınlarına bırakma kararından vazgeçmeyeceğini belirttiği iletiliyor.

Aykut Kocaman'dan flaş karar
Aykut Kocaman'dan flaş karar
Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Osmanlıspor maçının ardından istifa sinyali verdi. Kocaman,
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