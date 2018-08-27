Son dakika: Fenerbahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu!
Fenerbahçe, transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Marco Fabian ile anlaşma sağlayamadı.
Fenerbahçe, Marco Fabian ile anlaşma sağlayamadı. Dün akşam saatlerinde sarı-lacivertliler için İstanbul'a gelen Meksikalı 10 numaranın, sağlık kontrolünden geçemediği iddia edildi.
Öte yandan Meksikalı futbolcu, Twitter'dan Fenerbahçe'yi takipten çıkardı.
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