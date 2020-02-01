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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Luiz Gustavo cezasını kupada çekecek!
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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2020 - 21:43,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fenerbahçe'de Luiz Gustavo cezasını kupada çekecek!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Luiz Gustavo cezasını kupada çekecek!

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında önce sarı kart görerek Alanyaspor maçında cezalı duruma düşen Gustavo, sonrasında kırmızı kart gördü. Brezilyalı futbolcu cezasını kupada oynanacak Kırklarelispor karşılaşmasında çekecek.

Süper Lig'in 20. hafta maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'un konuğu oldu. Mücadelenin ikinci yarısında Trabzonspor'un hızlı hücumunu kesen Gustavo, sarı kart gördü.

Alanyaspor maçı için cezalı duruma düşen Brezilyalı futbolcu, maçın son bölümünde ikinci sarı karttan kırmızı gördü. Gustavo bu durumda cezasını Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Kırklarelispor maçında çekecek ve Alanyaspor maçında sahada olacak.

Gustavo'nun nefis golünü izliyoruz;


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