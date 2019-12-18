Son Dakika | Fenerbahçe'de Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'a ağır ceza

Fenerbahçe, Sivas deplasmanında beklemediği bir sonuçla karşılaşırken iki fire yaşadı.



Rodrigues, rakibine gereksiz sertlikte bir faul yaparak oyundan atılmış, aynı pozisyonda Ozan Tufan da itirazları nedeniyle kırmızı kart görmüştü. Saha içinde Muriqi de Ozan’a sert tepki göstermişti.

Sarı lacivertlilerde yönetimin, hem Rodrigues hem de Ozan Tufan’a ağır para cezası vermeye hazırlandığı iddia edildi.

İddiaya göre cezanın miktarı, teknik heyetle yapılacak görüşmenin ardından netleşecek.

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