Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu uçak engeline takıldı
Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun, İstanbul'da uçuşlarla ilgili yaşanan problem yüzünden Antalya'ya gelişi sarktı. Tecrübeli ismin öğleden sonra kampa katılması bekleniyor. Muhabirimiz Süleyman Arat, idman sahasından son bilgileri aktarıyor...
Süleyman Arat - Spor Arena Antalya Kampında | Fenerbahçe, Antalya kampında çalışmalarını sürdüyor... Sarı lacivertlilerin idmanını sahadan takip eden muhabirimiz Süleyman Arat'ın aktardığı bilgiye göre; Fenerbahçe'de tek eksik Emre Belözoğlu.
İstanbul'da uçakların kalkmaması tecrübeli futbolcuyu da etkilerken Belözoğlu'nun öğleden sonra kampa katılacağı öğrenildi.
Öte yandan sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal oyuncularla tek tek ilgileniyor. Yanal sabah çalışmasında da Luiz Gustavo ile özel olarak ilgilendi.
Antalya'dan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi Fenerbahçe'den son transfer haberlerine göz atıyoruz;
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