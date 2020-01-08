Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kampa katıldı

Süleyman Arat - Spor Arena Antalya Kampında | Fenerbahçe, Antalya kampında çalışmalarını sürdüyor... Sarı lacivertlilerin idmanını sahadan takip eden muhabirimiz Süleyman Arat'ın aktardığı bilgiye göre; Fenerbahçe'de tek eksik Emre Belözoğlu idi...

İstanbul'da uçakların kalkmaması tecrübeli futbolcuyu da etkilerken Belözoğlu öğleden sonra kampa katılabildi. Öte yandan sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal oyuncularla tek tek ilgileniyor. Yanal sabah çalışmasında da Luiz Gustavo ile özel olarak ilgilendi.

Antalya'dan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi Fenerbahçe'den son transfer haberlerine göz atıyoruz;

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