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Futbol
Haber Giriş: 08.01.2020 - 11:50,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kampa katıldı

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Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun, İstanbul'da uçuşlarla ilgili yaşanan problem yüzünden Antalya'ya gelişi sarktı. Tecrübeli isim öğleden sonra kampa katıldı. Muhabirimiz Süleyman Arat, idman sahasından son bilgileri aktardı.

Süleyman Arat - Spor Arena Antalya KampındaFenerbahçe, Antalya kampında çalışmalarını sürdüyor... Sarı lacivertlilerin idmanını sahadan takip eden muhabirimiz Süleyman Arat'ın aktardığı bilgiye göre; Fenerbahçe'de tek eksik Emre Belözoğlu idi...

İstanbul'da uçakların kalkmaması tecrübeli futbolcuyu da etkilerken Belözoğlu öğleden sonra kampa katılabildi. Öte yandan sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal oyuncularla tek tek ilgileniyor. Yanal sabah çalışmasında da Luiz Gustavo ile özel olarak ilgilendi.

Antalya'dan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi Fenerbahçe'den son transfer haberlerine göz atıyoruz;

Transferde son dakika Fenerbahçe haberleri | Galatasaray olmadı Kadıköye geliyor...
Transferde son dakika Fenerbahçe haberleri | Galatasaray olmadı Kadıköy'e geliyor...

Son Dakika | Fenerbahçede Emre Belözoğlu kampa katıldı

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